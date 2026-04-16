Інше

Озброєні нападники відкрили вогонь на полі, поліція розслідує інцидент як умисне вбивство.

В Еквадорі сталася шокуюча трагедія під час аматорського футбольного матчу. У місті Пасахе провінції Ель-Оро невідомі озброєні особи застрелили 48-річного арбітра Хав’єра Ортегу прямо на полі.

За наявною інформацією, кілька чоловіків зі зброєю вийшли на газон під час гри та відкрили вогонь по судді. Після цього нападники втекли з місця події. Попри оперативне прибуття екстрених служб, врятувати Ортегу не вдалося — він помер на місці.

Матч було негайно перервано, а гравці та глядачі в паніці залишили стадіон. Організатори турніру ухвалили рішення призупинити всі подальші ігри до з’ясування обставин.

Правоохоронці розглядають інцидент як цілеспрямоване вбивство та аналізують відеозаписи, зроблені очевидцями. Трагедія знову привернула увагу до проблеми безпеки на спортивних заходах в країні, де рівень насильства залишається високим попри посилення заходів безпеки.