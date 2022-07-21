Рівалдіньо йде з Краковії. Контракт розірваний за порозумінням обох сторін. 

Син володаря Золотого м'яча 1999 року перейшов до найстаршого клубу у Польщі перед сезоном-2021/22 з румунського Віїторулу Констанца. 

У 51 поєдинку за "смугастих" 27-річний нападник відмітився трьома забитими м'ячами та асистами. 

Подібні гольові показники не могли задовільнити керівництво та вболівальників клубу, тож в певний момент Рівальдіньо навіть зіграв кілька матчів за резервну команду. Наразі не відомо, який клуб захоче забрати гравця собі. 