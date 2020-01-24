Англия

В феврале клубы английской Премьер-лиги обсудят новый формат летнего трансферного окна.

Многие клубы элитного английского дивизиона недовольны тем, что летнее трансферное окно закрывается за день до старта нового сезона и хотят рассмотреть альтернативные варианты — сообщает The Times.

На встрече представителей 20-ти клубов Английской Премьер-лиги 6 февраля будут поставлены на голосование три варианта: оставить все как есть, вернуться к "мировым стандартам" – совершать трансферы до конца августа, или разработать "гибридную" формулу — внутренние трансферы завершаются за день до старта первенства АПЛ, а зарубежные можно совершать до начала сентября.

Также будут обсуждены вопросы о том, в какой период можно совершать аренды между клубами АПЛ и трансферы между командами высшего и остальных английских дивизионов.

Кроме того, в связи с выходом Великобритании из ЕС, британским клубам (в том числе и английским) будет запрещено подписывать контракты с 16-ти и 17-летними футболистами из стран Европейского союза. Последние подобные сделки можно будет заключать летом 2020 года, после чего разрешено будет подписывать лишь игроков, достигших 18-ти лет.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.