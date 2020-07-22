Испанец прокомментировал результаты команды и игру своего подопечного.
Пеп Гвардиола, Getty Images
22 июля 2020, 08:35
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о победе над Уотфордом (4:0) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
"Другой турнир и другой соперник. Мы победили. Мы были настолько сосредоточены на себе, что много не говорили о Уотфорде.
Мы можем победить или проиграть, это часть игры. За свою карьеру футболист может проиграть больше матчей, чем выиграть. Но после каждого матча, заходя в раздевалку, мы должны говорить: "Да, я сделал сегодня все, чтобы победить". Когда это удается, можно гордиться собой.
Стерлинг обладает классом, но личные достижения всегда нужно сравнивать с результатами команды. Мы сильно отстали от чемпиона, поэтому Рахим не должен быть доволен сезоном команды в АПЛ", – рассказал Гвардиола в комментарии BBC.
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