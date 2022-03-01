Колумбійський півзахисник покинув клуб АПЛ.
Біллі Арке, ФК Брайтон
01 марта 2022, 16:57
Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про про розірвання контракту с півзахисником Біллі Арке.
Сторони змогли домовитись про розірвання угоди.
23-річний колумбієць став гравцем Брайтона у 2018 році, проте з тих пір він не провів жодного матчу за клуб АПЛ. Також він кілька разів грав в оренді в клубах на своїй батьківщині.
Після 26 турів Брайтон набрав 33 очки і посідає десяте місце у турнірній таблиці АПЛ.