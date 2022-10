Англійський Вулвергемптон оголосив про підписання нового чотирічного контракту з 19-річним гравцем атаки Чемом Кемпбеллом. По завершенні угоди, тобто влітку 2027 року, "вовки" матимуть право продовжити її ще на рік.

Зазначимо, що Кемпбелл є вихованцем "Вулвз". У минулому сезоні валлієць дебютував за основну команду, у цьому — взяв участь у чотирьох матчах.

Раніше стало відомо, що Лопетегі не очолить "вовків". Наразі команда йде в АПЛ на 18 місці, знаходячись у зоні вильоту.

Congratulations on your new deal, Chem!



🐺✍️