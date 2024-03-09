Англія

Чергове досягнення, встановлене у поточному сезоні.

У трьох суботніх поєдинках 28 туру англійської Прем'єр-ліги після 90-ї хвилини було забито три м'ячі.

За даними офіційної сторінки турніру у Twitter, ці результативні удари були 85-м, 86-м і 87-м у поточному сезоні.

Таким чином, командами було встановлено новий рекорд результативності поєдинків АПЛ на 90≥ хвилинах протягом однієї кампанії.

Нагадаємо, голи Унала та Вудроу у компенсований час врятували Борнмут і Лутон Таун від поразок у 28 турі чемпіонату Англії.