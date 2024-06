Тоттенгем на своєму офіційному сайті представив новий домашній комплект форми, який використовуватиметься у наступному сезоні-2024/25.

За сюжетом відеоролика про форму, яку клуб виклав у соціальні мережі, фанат "шпор", мріючи про успіхи команди, починає спілкуватися з півнем.

Time to Rise 🤍



Introducing our 🆕 2024/25 Home Kit. Exclusively available at Spurs! 💫