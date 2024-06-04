Новинка від американського спортивного бренду Nike.
Тоттенгем на своєму офіційному сайті представив новий домашній комплект форми, який використовуватиметься у наступному сезоні-2024/25.
За сюжетом відеоролика про форму, яку клуб виклав у соціальні мережі, фанат "шпор", мріючи про успіхи команди, починає спілкуватися з півнем.
Новинка була виготовлена технічним спонсором команди – американським брендом Nike.
Нагадаємо, минулого сезону Тоттенгем фінішував на п'ятому місці в англійській Прем'єр-лізі.