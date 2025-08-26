Англія

30-річний хорват втратив місце в основі турецького клубу.

Англійський Ноттінгем Форест активно працює над підписанням нового воротаря. За інформацією The Guardian, клуб із Прем’єр-ліги веде переговори з турецьким Фенербахче щодо трансферу 30-річного хорвата Домініка Ліваковіча.

На старті нового сезону Ліваковіч втратив статус основного голкіпера стамбульського клубу й опинився на лаві запасних. Через це Фенербахче відкритий до пропозицій щодо його продажу, якщо умови будуть прийнятними.

Ліваковіч приєднався до Фенербахче у 2023 році й провів понад 40 матчів у всіх турнірах. Втім, через нестабільну форму та конкуренцію за місце в основі тренерський штаб вирішив зробити зміни на останньому рубежі.



Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що Ліваковічем всерйоз зацікавлене київське Динамо.