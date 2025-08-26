Інше

Football.ua зібрав для вас головні трансферні новини минулого тижня (18.08.2025 — 24.08.2025).

Літнє трансферне вікно добігає завершення, проте клуби все ще активно працюють на ринку, зміцнюючи свої склади перед новим сезоном.

Цього тижня відбулося кілька переходів, які можуть стати важливими для розвитку кар’єри футболістів і додати нових акцентів у грі їхніх команд.

Пропонуємо ознайомитися з підбіркою свіжих трансферів, що заслуговують на увагу.

*усі суми трансферів вказано згідно з даними Transfermarkt

Вік: 27

Громадянство: Англія

Позиція: вінгер

Вартість: €69,25 млн

Контракт: до 30 червня 2029 року

Арсенал завершив одну з головних трансферних угод цього міжсезоння, посиливши свій склад ще одним висококласним вінгером Еберечі Езе, який зарекомендував себе в Крістал Пелес.

Для 27-річного англійця, який підписав контракт до літа 2029 року та обрав десятий номер, це значний крок вперед у кар'єрі. Незважаючи на останні успіхи Крістал Пелес, тепер Еберечі може поборотися за найпрестижніші трофеї в Європі.

It was only ever Arsenal.



A boyhood Gooner, our new number 10 – welcome home, Ebere ❤️ pic.twitter.com/k3h67d4rg7 — Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

Минулого сезону Езе провів 43 матчі, в яких забив 14 голів та віддав 11 гольових передач. Завдяки цьому трансферу команда Мікеля Артети посилила атакувальну міць і тепер матиме менше головного болю з урахуванням травмо-залежності своїх лідерів у ході сезону.

Вік: 23

Громадянство: Франція

Позиція: центральний нападник

Вартість: €30 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Ноттінгем Форест пробився до єврокубків і до самого закриття трансферного вікна продовжує працювати над посиленням свого складу. Черговим новачком "лісників" став нападник Арно Калімуендо з Ренна.

Сума трансферу склала близько 30 млн євро, а сам 23-річний француз підписав контракт на п'ять років.

Очікується, що Арно забезпечить глибину атаки та конкуренцію у складі Ноттінгема, особливо з урахуванням ротації під єврокубки. Окрім позиції центрфорварда, француз вміє грати на флангах, що буде додатковою опцією для тренерського штабу.

Минулого сезону Арно провів 34 матчі, в яких забив 18 голів і віддав чотири гольові передачі.

Вік: 25

Громадянство: Франція

Позиція: центральний захисник

Вартість: €25 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

25-річний француз уже встиг пограти у Франції, Англії та Іспанії, а тепер у черзі – Німеччина та Бундесліга. Лоїк Баде прийняв рішення знову змінити чемпіонат та продовжити свою кар'єру в леверкузенському Баєрі, який творитиме і створюватиме нову історію після величезного літнього розпродажу своїх лідерів.

Сума трансферу француза склала 25 мільйонів євро, а його контракт із "фармацептами" розрахований до літа 2030 року. У новій команді він виступатиме під п'ятим номером.

Баде має стати одним із основних захисників нового Баєра під керівництвом Еріка тен Гага. Він досить потужний і фізично витривалий захисник, який має чудово вписатися у схему із трьох захисників. Його придбання покликане зміцнити оборону та допомогти команді продовжувати грати на найвищому рівні.

Минулого сезону Баде провів 33 матчі, в яких відзначився одним голом та однією гольовою передачею.

Вік: 25

Громадянство: Чорногорія

Позиція: центральний нападник

Вартість: €25 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Перспективний нападник Лечче Нікола Крстович пішов на підвищення та підписав контракт з Аталантою, яка виклала за його трансфер 25 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2030 року.

Очікується, що Крстович стане ключовим нападником "бергамасків", замінивши Матео Ретегі, який вирушив до Саудівської Аравії.

Крстович готовий приєднатися до команди, яка грає в Лізі чемпіонів і, як багато хто сподівається, посилить атакувальну лінію клубу, забивши 12 голів за Лечче в минулій кампанії з п'ятьма асистами за 38 матчів.

Вік: 22

Громадянство: Португалія

Позиція: центральний захисник

Вартість: €24,5 млн

Контракт: до 30 червня 2032 року

Вільярреал оформив свій рекордний трансфер, підписав центрального захисника Челсі Ренату Вейгу за 24,5 млн євро. Ця сума може збільшитись до 30 млн євро за рахунок бонусів.

Вейга має суттєво допомогти Вільярреалу у посиленні оборонної лінії у центрі, а не на позиції лівого захисника, на якій він грав у Челсі до оренди в Ювентусі. Очікується, що він стане одним із ключових захисників "жовтої субмарини", що допоможе йому здобути місце у збірній Португалії на наступний великий турнір.

¡LA VEIGAMANÍA ES UNA REALIDAD EN VILA-REAL 🥸! pic.twitter.com/8qUbCEzFsq — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 24, 2025

Ренату підписав семирічний контракт, який має забезпечити йому стабільність, якої йому не вистачало у Челсі. У той же час Вільярреал бачить у ньому захисника рівня Ліги чемпіонів.

Вік: 25

Громадянство: Марокко

Позиція: вінгер

Вартість: €21 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Борнмут посилив свій склад вінгером Баєра Аміном Адлі, заплативши за нього 21 мільйон євро та уклавши контракт до літа 2030 року.

Адлі буде прагнути зробити свій внесок у розвиток Борнмута під керівництвом Андоні Іраоли, і клуб очікує, що його універсальність та атакуючий талант стануть важливою перевагою для команди.

Сам Амін натхненний цим переходом, вважаючи гру в АПЛ своєю мрією. Адлі вважає, що швидкий стиль гри тренера Борнмута відповідатиме його універсальним навичкам, які дозволять йому грати на позиції десятки чи на фланзі.

Вік: 22

Громадянство: Франція

Позиція: центральний півзахисник

Вартість: €20 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Анді Діуф перейшов з Ланса в міланський Інтер, підписавши п'ятирічний контракт. Сума трансферу, як повідомляється, склала 20 мільйонів євро, яка може зрости до 25 млн євро за рахунок бонусів.

Очікується, що Діуф привнесе до клубу свій динамічний, технічний та фізично розвинений стиль гри у півзахисті та навчатиметься у досвідчених гравців, очікуючи, що найближчим часом він стане гравцем основного складу "нерадзуррі". Діуф розглядає приєднання до Інтера, клубу з багатою історією, як значний крок вперед у своїй кар'єрі.

У сезоні-2022/23 Анді був визнаний найкращим молодим гравцем Ліги конференцій та завоював срібну медаль на ОІ-2024 у Парижі. В минулому сезоні він провів 37 матчів, забив один гол та віддав два асисти.

Вік: 25

Громадянство: Швейцарія

Позиція: вінгер

Вартість: €19 млн

Контракт: до 30 червня 2029 року

Ноа Окафор підписав контракт із Лідс Юнайтед, перейшовши з Мілана за 19 мільйонів євро. Угода з 25-річним швейцарцем розрахована до літа 2029 року.

Окафор універсальний гравець, здатний грати як на позиції центрального нападника, так і на будь-якому фланзі, привносячи в команду швидкість та потенціал. Окафор приєднується до Лідса, маючи досвід виступів у Лізі чемпіонів і раніше він визнавався найкращим молодим гравцем року у швейцарській Суперлізі.

🔥 Noah Okafor is Leeds! pic.twitter.com/Xvivdbc97X — Leeds United (@LUFC) August 21, 2025

Тим не менш, його останні сезони в Італії пройшли не так успішно, тому Ноа сподіватиметься перезавантажити свою кар'єру в Англії. Окафор заявив, що гра у Прем'єр-лізі була його дитячою мрією та легким рішенням, оскільки він вважає, що його стиль підходить англійському чемпіонату.

У складі Лідса Ноа приєднається до колишнього партнера по команді із Зальцбурга Брендена Ааронсона та швейцарця Ісаака Шмідта, що має допомогти йому швидко освоїтися в новому колективі.

Вік: 24

Громадянство: Іспанія

Позиція: лівий захисник

Вартість: €18 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Наполі підписав п'ятирічний контракт з одним із лідерів Жирони Мігелем Гутьєрресом. Сума трансферу 24-річного іспанця становила близько 18 мільйонів євро. Якісне посилення для "неаполітанців" з урахуванням ціни за нинішніх часів.

Очікується, що Гутьєррес стане основним лівим захисником Наполі. Він боротиметься за місце на полі під керівництвом Антоніо Конте, привносячи в гру свій талант та досвід.

Минулого сезону Гутьєррес провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав шість гольових передач. Він був ключовим гравцем Жирони та зробив значний внесок в історичний сезон іспанського клубу, який відчув смак єврокубків.

Вік: 19

Громадянство: Німеччина

Позиція: атакувальний півзахисник

Вартість: €15 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Пауль Ваннер після кількох оренд зрозумів своє становище у мюнхенській Баварії та ухвалив рішення змінити не лише клуб, а й чемпіонат, перебравшись до ПСВ за 15 мільйонів євро плюс бонуси. Він уклав тривалий контракт п'ять років.

Ваннер прагнув переходу через невпевненість у планах клубу щодо його майбутнього. Хоча Баварія висловлювала бажання зберегти його, бачачи потенційну можливість через травми Джамала Мусіали, Ваннер відчував, що клуб не готовий повною мірою розвивати його як ключового гравця на майбутнє.

Signing day vibes. Welcome to the ❤️🤍-family! — PSV (@PSV) August 22, 2025

Також була інформація у ЗМІ, що увага та гроші, що обрушилися на Ваннера, створили навколо нього токсичну політичну та ворожу атмосферу. Таким чином, перехід до нідерландського клубу має допомогти йому вирости не лише як футболісту, так і особистості на полі та поза ним.