Перехід залежить від внутрішніх домовленостей лондонського клубу.
Якуб Ківьор, getty images
26 серпня 2025, 23:23
Порту очікує рішення Арсенала протягом найближчих 24–48 годин щодо пропозиції на трансфер захисника Якуба Ківьора вартістю 26 млн євро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За даними джерела, Ківьор не вирушить у Порту сьогодні ввечері, оскільки остаточне рішення залежить від внутрішніх переговорів між босами "канонірів".
Крім того, можливе "зелене світло" може бути пов’язане з обговоренням потенційного трансферу П’єро Інкап'є з леверкузенського Баєра.
У минулому сезоні Якуб Ківьор провів за Арсенал 30 матчів, забив 1 гол та віддав 2 асисти.