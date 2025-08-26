Англія

Перехід залежить від внутрішніх домовленостей лондонського клубу.

Порту очікує рішення Арсенала протягом найближчих 24–48 годин щодо пропозиції на трансфер захисника Якуба Ківьора вартістю 26 млн євро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, Ківьор не вирушить у Порту сьогодні ввечері, оскільки остаточне рішення залежить від внутрішніх переговорів між босами "канонірів".

Крім того, можливе "зелене світло" може бути пов’язане з обговоренням потенційного трансферу П’єро Інкап'є з леверкузенського Баєра.

У минулому сезоні Якуб Ківьор провів за Арсенал 30 матчів, забив 1 гол та віддав 2 асисти.