Гравцем цікавляться Вольфсбург і Лос-Анджелес, обидва клуби ведуть переговори.

Центральний захисник Лестера Ваут Фас може змінити клуб цього літа. Як повідомляє німецький журналіст і експерт Флоріан Плеттенберг, 27-річний бельгієць обирає між двома варіантами продовження кар’єри — Вольфсбургом і Лос-Анджелесом.

Німецький клуб бачить у Фасі потенційного гравця основного складу, але ЛА вже встиг розпочати переговори раніше. За команду з MLS також виступає українець Артем Смоляков.

Контракт Фаса з Лестером, який за підсумками минулого сезону вилетів до Чемпіоншипу, діє до 30 червня 2027 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість гравця становить 15 мільйонів євро.