Англія

Данець Мадс Германсен повернувся до АПЛ.

Воротар Мадс Германсен попрощався з Лестер Сіті й приєднався до Вест Гем Юнайтед, передає офіційний сайт "молотобійців".

За даними transfermarkt, лондонський клуб виклав за 25-річного данця 20,78 млн євро. Контракт із ним підписано за схемою "5+1".

У липні 2023 року Германсен обійшовся Лестер Сіті в 9,04 млн (придбали в рідного для гравця Брондбю). У 72-х матчах за "лисиць" Мадс пропустив 101 гол, 14 разів зберігши свої ворота "сухими".

Голкіпера вже неодноразово викликали до збірної Данії, але він усе ще не дебютував за неї.

Нагадаємо, раніше Вест Гем Юнайтед підписав Каллума Вілсона.