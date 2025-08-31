Англія

Лондонці зробили офіційний запит щодо 20-річного данця.

Лондонський Челсі проявляє інтерес до нападника лісабонського Спортінга Конраду Хардери. Про це інформує авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Після травми Ліама Делапа "сині" розпочали активний пошук нового форварда. Керівництво клубу вже зробило офіційний запит до португальського гранда щодо можливого трансферу 20-річного нападника з Данії.

Цього сезону Хардер провів п’ять матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол. Його контракт зі Спортінгом чинний до літа 2029 року.

Ліам Делап зазнав ушкодження задньої поверхні стегна на самому початку матчу з Фулхемом (2:0) — гравець залишив поле вже на 14-й хвилині. Терміни відновлення форварда наразі не розголошуються.