Англія

Клуб з Лондона заблокував оренду в Баварію — гравець залишився в Мюнхені.

Сенегальський нападник Ніколас Джексон опинився в центрі скандалу після того, як Челсі в останню мить скасував його оренду до Баварії. Форвард, який уже прибув до Мюнхена для проходження медогляду, розраховував на перехід, однак клуб відкликав угоду через травму іншого нападника — Ліама Делапа.

Челсі вже погодив орендну угоду з Баварією, яка мала сплатити 13 мільйонів фунтів. Але після того як Делап отримав ушкодження у матчі проти Фулгема, лондонський клуб вирішив залишити Джексона в складі. Гравцеві повідомили, що перехід скасовано, і наказали повернутися до Англії.

Проте, за повідомленнями із Сенегалу, Джексон глибоко незадоволений ситуацією й не має наміру повертатися до Челсі або виходити на поле у футболці клубу. Родина гравця підтвердила, що він досі перебуває в Мюнхені й не приймає рішення про скасування трансферу.

Джексон пропустив старт сезону Прем’єр-ліги через дискваліфікацію та не потрапив до заявки на останні матчі в очікуванні трансферу. Тепер його майбутнє опинилося під великим питанням.