Німеччина

Мюнхенці не мають важелів впливу на ситуацію.

Перехід сенегальського нападника лондонського Челсі Ніколаса Джексона на правах оренди з можливістю подальшого викупу до мюнхенської Баварії за лічені миттєвості перетворився напередодні на повноцінну трансферну сагу.

Річ у тім, що "сині" раптово передумали віддавати гравця "Рекордмайстеру", оскільки їхній форвард Ліам Делап травмувався під час матчу проти Фулгема в третьому турі англійської Прем’єр-ліги (2:0).

Але на той момент Джексон уже перебував у Мюнхені, після чого відмовився летіти назад до столиці Великої Британії.

Заплутану ситуацію довкола футболіста прокоментував директор Баварії Макс Еберль:

"У нас тут зв’язані руки. Я нічого не можу з цим зробити. Ми мусимо сказати гравцеві та його агенту, що вони повинні повернутись до Лондона, оскільки Ніколас Джексон — гравець Челсі.

Упродовж останніх 48 годин трансферного вікна ми спробуємо знайти якесь рішення.

У мене є завдання — підписати цього гравця в оренду, і я намагаюсь його виконати", — заявив представник мюнхенського клубу.

Нагадаємо, що всі деталі цього переходу були узгоджені заздалегідь.