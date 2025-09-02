Англія

Конголезький форвард залишає Брентфорд та укладає п’ятирічний контракт із сороками.

Ньюкасл офіційно оголосив про підписання нападника Йоана Вісса, який раніше виступав за лондонський Брентфорд. 25-річний футболіст приєднався до сорок на умовах п’ятирічного контракту.

За даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 55 мільйонів фунтів. У сезоні-2024/25 Вісса провів 39 матчів на клубному рівні, забив 20 голів і віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше Ньюкасл відпустив Ісака в Ліверпуль. Сума угоди склала рекордні для АПЛ 150 мільйонів євро