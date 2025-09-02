Англія

18-річний український півзахисник підписав повноцінний контракт із "канарками".

Норвіч Сіті офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Зака Бауманна з Манчестер Юнайтед.

Молодий футболіст приєднається до складу молодіжної команди "канарок", підписавши контракт до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік.

18-річний Бауманн виріс у академії Манчестер Юнайтед і виступав за юнацькі команди U-18 та U-21. Він також є українським міжнародником на юнацькому рівні, грав за збірну U-19 у кваліфікації до чемпіонату Європи УЄФА.

Нагадаємо, що Зак є уродженцем англійського Болтона, але має українське коріння — його батькі є вихідцями з Коломиї.