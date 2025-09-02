Україна

Бразильський вінгер продовжить кар’єру в англійському чемпіонаті.

Шахтар офіційно оголосив про перехід свого вінгера Кевіна до лондонського Фулгема.

22-річний бразильський вінгер підписав особистий контракт з "котеджерами" до літа 2030 року з опцією продовження ще на сезон.

Угода між командами була також успішно погоджена — Шахтар отримає за Кевіна гарантовані 40 млн євро плюс 5 млн бонусами.

Кевін приєднався до донецького клубу у січні 2024 року та за півтора сезони провів 57 матчів, у яких відзначився 17 голами та 10 результативними передачами.

Разом із "гірниками" він став чемпіоном України (2024) та двічі здобував Кубок України (2024, 2025). За підсумками минулого сезону вболівальники визнали бразильця найкращим гравцем Шахтаря, а успіхи не залишилися поза увагою АПЛ.