Іспанія

Бразильський вінгер остаточно перейшов із Манчестер Юнайтед до іспанського клубу.

Реал Бетіс та Манчестер Юнайтед досягли домовленості щодо трансферу бразильського вінгера Антоні. 24-річний футболіст підписав контракт із клубом з Севільї до 2030 року.

Антоні розпочав професійну кар’єру у Сан-Паулу, звідки у 2020 році перебрався до Європи. Після вдалих виступів за Аякс він перейшов до Манчестер Юнайтед, а минулої зими вперше приєднався до Бетіса на правах оренди.

Сума угоди становить 25 мільйонів євро, а також клуб із Севільї отримає 50% від майбутнього продажу футболіста.

У складі севільців за пів року Антоні відзначився дев’ятьма голами у 24 матчах.