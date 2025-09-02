Німеччина

Німецький клуб підсилив атаку молодим форвардом Спортінга.

РБ Лейпциг офіційно оголосив про підписання нападника Спортінга Конрада Гардера.

20-річний данський форвард обійшовся німецькому клубу у 30 мільйонів євро та підписав довгостроковий контракт.

Раніше на молодого таланта претендували Челсі та Мілан, але їхні переговори не завершилися успішно. Керівництво Лейпцига сподівається, що Гардер стане важливою частиною атакувальної ланки команди у новому сезоні.

Минулого сезону Конрад Гардер відіграв за Спортінг Л 54 матчі, забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.

