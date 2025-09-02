Англія

Англійський вінгер приєднався до клубу на сезонній основі та частково збереженою зарплатнею.

Астон Вілла офіційно оголосила про підписання 25-річного англійського вінгера Джейдона Санчо з Манчестер Юнайтед на правах оренди до кінця сезону.

Інформація про наявність опції викупу наразі невідома.

Астон Вілла буде виплачувати Санчо лише 80% його зарплатні.

Минулого сезону Санчо виступав на правах оренди за Челсі, де в 41 матчі відзначився 5 голами та 10 результативними передачами. За даними Transfermarkt, його вартість становить близько 28 мільйонів євро.

Раніше футболіст відмовився переходити в Рому.