Португальський воротар може залишити Порту.

Журналіст Санті Ауна повідомляє, що Галатасарай зробить другу спробу підписати голкіпера Порту Діогу Кошту. Перша пропозиція чемпіонів Туреччини була відхилена, однак клуб готує покращену — орієнтовно на 25 мільйонів євро.

Португалець може залишити рідний клуб уже найближчими днями, якщо сторони дійдуть згоди. Важливим фактором є й те, що трансферне вікно в Туреччині закривається пізніше, ніж у топ-5 лігах Європи — це дає Галатасараю додатковий час для переговорів.

У сезоні 2024/25 Діогу Кошта провів 43 матчі за Порту в усіх турнірах, у яких пропустив 45 голів та 19 разів залишав ворота "сухими".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Галатасарай був близький до того щоб перехопити Доннарумму в Манчестер Сіті.