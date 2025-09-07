Англія

Хавбек Манчестер Сіті вважає, що нагорода має дістатися гравцеві ПСЖ після історичного сезону.

Чинний володар Золотого м’яча та півзахисник Манчестер Сіті Родрі поділився своєю думкою щодо того, хто заслуговує на нагороду в 2025 році. Слова іспанського хавбека наводить beIN Sports.

"Я симпатизую своїм партнерам по команді, але правда полягає в тому, що ПСЖ був найкращою командою сезону, і було б важко не вручити нагороду гравцеві парижан. Я симпатизую Ламіну Ямалю та Педрі, але, якщо керуватися критеріями спортивних досягнень, то Золотий м’яч повинен виграти Усман Дембеле або Вітінья", – зазначив Родрі.

Нагадаємо, у 2025 році ПСЖ оформив історичний требл, вперше у своїй історії здобувши перемогу в Лізі чемпіонів. Ім’я володаря Золотого м’яча-2025 стане відоме 22 вересня на церемонії у Парижі.