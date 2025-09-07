Хавбек Манчестер Сіті вважає, що нагорода має дістатися гравцеві ПСЖ після історичного сезону.
Родрі, Getty Images
07 вересня 2025, 19:40
Чинний володар Золотого м’яча та півзахисник Манчестер Сіті Родрі поділився своєю думкою щодо того, хто заслуговує на нагороду в 2025 році. Слова іспанського хавбека наводить beIN Sports.
"Я симпатизую своїм партнерам по команді, але правда полягає в тому, що ПСЖ був найкращою командою сезону, і було б важко не вручити нагороду гравцеві парижан. Я симпатизую Ламіну Ямалю та Педрі, але, якщо керуватися критеріями спортивних досягнень, то Золотий м’яч повинен виграти Усман Дембеле або Вітінья", – зазначив Родрі.
Нагадаємо, у 2025 році ПСЖ оформив історичний требл, вперше у своїй історії здобувши перемогу в Лізі чемпіонів. Ім’я володаря Золотого м’яча-2025 стане відоме 22 вересня на церемонії у Парижі.