07 вересня 2025, 18:40
7 вересня відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 у групі Е між збірними Грузії та Болгарії. Поєдинок пройшов на Динамо-Арені імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі та завершився з рахунком 3:0 на користь господарів.
Грузини відкрили рахунок на 30-й хвилині після голу Кварацхелії, на 44-й хвилині подвоїв перевагу Гагнідзе, а остаточну крапку поставив Мікаутадзе на 65-й хвилині.
У групі Е Грузія і Болгарія грають разом з Іспанією та Туреччиною. У першому турі грузини поступилися Туреччині 2:3, а болгари програли Іспанії 0:3.
Грузія – Болгарія 3:0
Голи: Кварацхелія, 30, Гагнідзе, 44, Мікаутадзе, 65