Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Сакартвело здобула першу перемогу у групі Е завдяки голам Кварацхелії, Гагнідзе та Мікаутадзе.

7 вересня відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 у групі Е між збірними Грузії та Болгарії. Поєдинок пройшов на Динамо-Арені імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі та завершився з рахунком 3:0 на користь господарів.

Грузини відкрили рахунок на 30-й хвилині після голу Кварацхелії, на 44-й хвилині подвоїв перевагу Гагнідзе, а остаточну крапку поставив Мікаутадзе на 65-й хвилині.

У групі Е Грузія і Болгарія грають разом з Іспанією та Туреччиною. У першому турі грузини поступилися Туреччині 2:3, а болгари програли Іспанії 0:3.

Грузія – Болгарія 3:0

Голи: Кварацхелія, 30, Гагнідзе, 44, Мікаутадзе, 65