Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після розгрому від Ісландії футболіст налаштовується на матч проти України.

Капітан збірної Азербайджану Емін Махмудов прокоментував поразку своєї команди від Ісландії (0:5) та поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти України, наголосивши на необхідності виправити ситуацію. Слова гравця наводить Azerisport.

"Ганебний результат. І ми зіграли ганебно. Ми не очікували такого. Думали, краще зіграємо. Але... Складно щось сказати. Нічого не виходило ні з м’ячем, ні без нього. Я перепрошую перед нашими вболівальниками.

Чому не вийшло? Після матчу можна говорити, що, мовляв, зробили б так, вийшло б так. Просто нічого не виходило. Ні м’яч не могли відібрати, не втримати. Зрозуміло, винні усі. Адже на полі граємо ми. Не хочу ні на кого звалювати провину. Не скажеш, що футболісти все робили правильно, але щось пішло не так. У цьому результаті винні усі, і футболісти, і тренери", – зазначив Махмудов.

Щодо майбутньої гри проти України, він додав: "Після такої гри та результату дуже складно. Але будемо старатися, повинні досягти кращого. Тому що не можна знову допускати такої ганьби".

Матч Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня, на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Початок о 19:00 за київським часом.

Слідкувати за онлайн-трансляцією матчу можна на Football.ua.