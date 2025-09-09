Англія

Польський захисник зізнався, що новину про оренду з Арсеналу почув від журналіста раніше, ніж від клубу.

Польський оборонець Якуб Ківьор, який цього літа перейшов з Арсеналу до Порту на правах річної оренди, зізнався, що про свій трансфер дізнався завдяки допису інсайдера Фабріціо Романо.

Футболіст розповів, що новина застала його зненацька під час тренування:

"Я був на тренуванні з Арсеналом… мої одноклубники побачили пост від Фабріціо і почали питати, чому я взагалі зараз тренуюся, якщо мій перехід до Порту вже узгодили. Як виявилося, Романо дав "here we go" по моєму трансферу, і мені почали приходити сотні повідомлень та дзвінків із привітаннями".

Після оголошення переходу Ківьор ще не встиг дебютувати за Порту, оскільки одразу вирушив до розташування збірної Польщі. За інформацією ЗМІ, португальський клуб заплатив Арсеналу два мільйони євро за оренду гравця на один сезон.