Іспанія

Королівська федерація футболу Іспанії впроваджує новий формат для підвищення прозорості суддівства та кращого розуміння рішень арбітрів.

Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) оголосила про запуск нового формату комунікації між арбітрами, клубами та вболівальниками. Починаючи з 11 вересня, Технічний комітет арбітрів (CTA) щотижня публікуватиме відео з поясненням найбільш спірних суддівських рішень у матчах Ла Ліги, Сегунди та жіночої Ліги F.

Відеоматеріали з’являтимуться щочетверга на офіційних ресурсах RFEF. Головною метою реформи є підвищення прозорості у роботі арбітрів та поліпшення розуміння їхніх дій з боку гравців, тренерів та вболівальників.

За відбір епізодів для аналізу відповідатиме новостворений зовнішній Консультативний комітет, до складу якого увійшли досвідчені тренери Хосе Луїс Ольтра, Хосе Рамон Сандоваль, Хосе Луїс Санчес Віра та колишній нападник збірної Іспанії Фернандо Морієнтес.

Комітет щотижня аналізуватиме спірні моменти, після чого передаватиме обрані епізоди керівництву Технічного комітету арбітрів для підготовки відеопояснень.