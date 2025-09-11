Англія

Вінгер, який переміг онкологію, залишиться в клубі до 2029 року.

Вінгер Борнмута Девід Брукс підписав нову угоду з клубом. Термін дії контракту розрахований до літа 2029 року.

Нагадаємо, у 2021 році у 28-річного футболіста діагностували онкологічне захворювання, проте вже у 2022 році він подолав хворобу та повернувся на поле.

28-річний виконавець виступає за "вишень" із 2018 року, коли за нього заплатили 11,3 млн євро Шеффілд Юнайтед, та має на власному рахунку 150 матчів, 22 голи та 18 гольових передач за клуб.

У минулому сезоні на рахунку Брукса два голи та два асисти в 33 матчах (1161 хвилина).