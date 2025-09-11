Французький півзахисник проведе сезон в Ат-Таавуні.
Ромен Февр, Ат-Тавуун
11 вересня 2025, 00:31
Атакуючий півзахисник Борнмута Ромен Февр став гравцем Ат-Таавуна. Про це повідомив офіційний акаунт аравійського клубу у соціальних мережах.
Деталі трансферу не розголошуються, однак, за даними Transfermarkt, йдеться про орендну угоду до кінця сезону.
27-річний Февр цього сезону не зіграв жодного матчу за Борнмут.
Минулого року він виступав у складі Бреста також на правах оренди, провівши 32 поєдинки, у яких відзначився трьома голами та трьома результативними передачами.