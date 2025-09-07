Іспанія

Захисник Ліверпуля іронічно відповів на питання про вплив зірки Мадриду на його майбутнє.

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате з гумором відреагував на запитання щодо потенційного переходу до мадридського Реала та можливого впливу з боку свого партнера по збірній Франції — Кіліана Мбаппе.

"Так, Кіліан Мбаппе дзвонить мені кожні дві години", — відповів Конате з усмішкою, коментуючи чутки про тиск із боку нападника Реала.

Нагадаємо, у червні Marca повідомляла, що Реал працює над трансфером 26-річного захисника, аби підписати його вільним агентом влітку 2026 року, коли завершиться чинний контракт з Ліверпулем.

Конате приєднався до Ліверпуля влітку 2021-го з Лейпцига за 42 мільйони євро. У сезоні 2024/25 француз провів 42 матчі, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.