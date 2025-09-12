Іспанія

Енріке Сересо — про фінал Ліги чемпіонів у Мадриді, концерти на Метрополітано та склад команди.

Президент Атлетіко Мадрид Енріке Сересо в інтерв’ю Cadena SER прокоментував рішення УЄФА провести фінал Ліги чемпіонів 2027 року на стадіоні Riyadh Air Metropolitano. Він також з гумором відреагував на чутки про можливий концерт гурту Oasis.

"Наш стадіон довів, що є чудовим майданчиком для концертів: звук якісний, обладнання на високому рівні. При цьому немає проблем із шумом — децибели майже не доходять до сусідів, і це дуже важливо.

Нашому стадіону лише 10 років, і він майже такий самий, як у день відкриття. Після фіналу 2019-го всі залишилися задоволені й говорили, що обов’язково повернуться".

Він також оцінив потенціал команди:

"Ми зібрали склад, щоб перемагати. Він подібний до торішнього, але з шістьма новими гравцями. Думаю, ми на рівні Реала чи Барселони.

У нас чудовий склад і великий тренер, про що я кажу вже 14 років. Але у футболі завжди є фактори удачі, травм та інших обставин. Це довгий шлях, і всі команди переживають спад. У нас він припав на початок сезону", — підсумував Сересо.

