Іспанія

Мадридський клуб налаштований на трансфер захисника Ліверпуля.

Реал впевнений, що французький захисник Ібраїма Конате приєднається до команди влітку 2026 року.

За інформацією Daily Mail, іспанський клуб отримує все більше впевненості щодо успіху трансферу. Джерела видання раніше повідомляли про майже неминучий перехід Трента Александер-Арнолда в Реал у грудні 2024 року.

Наразі Конате не повідомляв Ліверпуль про своє бажання залишити клуб після завершення контракту і ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього.

Нинішнього сезону Конате провів чотири матчі, в яких результативними діями не відзначався.

Раніше сам Конате прокоментував чутки щодо мадридського Реалу.