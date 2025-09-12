Англія

Ліверпуль готує шведського нападника до довготривалої кар’єри в клубі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підтвердив, що новачок команди Александр Ісак проведе менше часу на полі в перші два тижні сезону через пропуск передсезонної підготовки та тренувань із командою.

— Я думаю, шведський тренер Йон Даль Томассон заслуговує на велику похвалу, адже отримує одного з найкращих нападників світу і при цьому розуміє, що гра двічі по 90 хвилин могла б призвести до травми на кілька тижнів. Не завжди легко враховувати інтереси гравця, і тому він заслуговує на велику похвалу, — сказав Слот, маючи на увазі появу Ісака в матчі збірної Швеції проти Косово.

Він додав, що Ліверпуль планує обережно вводити Ісака в гру:

— Не чекайте, що він гратиме усі 90 хвилин у найближчі тижні. Він пропустив нормальну передсезонну підготовку та кілька місяців тренувань із командою. Ми будемо нарощувати його форму поступово. Ми підписали його не лише на два тижні, а на шість років. Тому якщо він вийде на заміну або проведе обмежену кількість хвилин, це заради довгострокової форми гравця.

Арне Слот також прокоментував критику на адресу Ісака після його відмови тренуватися з Ньюкаслом:

— У футболі завжди є критика, іноді люди радіють за тебе. Після перемоги у Кубку Ліги всі були щасливі, а в інших моментах з’являється критика. Це частина життя гравця, моє життя, нашої роботи. Зараз він — гравець Ліверпуля, і я дуже радий цьому, — цитує Слота Sportshadow.

Ісак в Ліверпулі: історія найгучнішого й найбільш токсичного трансферу міжсезоння

Александер Ісак виступав за Ньюкасл із літа 2022 року, провівши 86 матчів в АПЛ, у яких забив 54 голи та віддав 10 результативних передач. У складі Ліверпуля швед гратиме під дев’ятим номером.