Італія

Колумбійський півзахисник дізнався про свій трансфер із соцмереж.

Вінгер Пізи Хуан Куадрадо поділився деталями свого непростого відходу з Ювентуса влітку 2023 року.

— Найкращий Куадрадо був у Турині та у Флоренції. Я вболівальник Ювентуса. Моя мама досі там живе, мої діти народилися в Турині. Лукасу шість років, Люсії — дев’ять. Я провів вісім чарівних сезонів, виграв п’ять чемпіонських титулів та кілька кубків. Єдиним жалем залишається програний фінал Ліги чемпіонів у Кардіффі, — розповів Куадрадо в інтерв’ю La Gazzetta dello Sport.

Він зазначив, що спочатку мав шанс залишитися в команді:

— Через травму Де Шильйо мої шанси залишитися зросли, Аллегрі хотів мене втримати. З мого боку не було жодних сумнівів: я б залишився. Потім керівництво змінилося, тренер пішов, і я просто чекав на дзвінок.

Колумбієць зізнався, що дізнався про свій відхід неофіційно:

— Поки я чекав, то прочитав у соцмережах, що моя пригода закінчилася. Я б волів, щоб мені зателефонували або написали особисте повідомлення. Мені було дуже прикро і сумно. Але такий футбол. Вболівальники є і завжди будуть у моєму серці.

Нагадаємо, після завершення контракту з Ювентусом Хуан Куадрадо перейшов до Інтера на правах вільного агента.