Італійський півзахисник приєднався до клубу як вільний агент і виступатиме до 2026 року.

Верона офіційно оголосила про підписання угоди з Роберто Гальярдіні. Півзахисник приєднався до клубу на правах вільного агента й підписав контракт до 30 червня 2026 року.

Гальярдіні народився в Бергамо та є вихованцем Аталанти. За першу команду дебютував у грудні 2013 року в матчі Кубка Італії проти Сассуоло. Після кількох оренд у Серії B він повернувся до Аталанти, а вже у травні 2016-го вперше зіграв у Серії A.

У січні 2017 року хавбек перейшов до Інтера. Там він провів шість років, здобувши Скудетто, двічі Кубок Італії та двічі Суперкубок країни. Також Гальярдіні встиг зіграти у фіналі Ліги Європи 2020 року та дебютував у Лізі чемпіонів у матчі проти празької Славії.

Останні два сезони футболіст виступав за Монцу, де провів 42 матчі, забив один гол і віддав дві результативні передачі.