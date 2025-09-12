Інше

Колишній гравець МЮ стане одноклубником Серхіо Рамоса.

Нападник АЕКа Антоні Марсьяль незабаром стане гравцем Монтеррея, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 29-річного француза, який вже вирушив до Мексики для проходження медичного обстеження та підписання контракту.

Марсьяль виступає за АЕК з літа 2024 року. Минулого сезону він провів 23 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав дві гольові передачі.

Після семи турів Монтеррей, у якому виступає колишній захисник Реала Серхіо Рамос, набрав 18 очок і лідирує у чемпіонаті Мексики, випереджаючи Америку та Крус Асуль на один бал.