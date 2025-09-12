Англія

Наставник Ліверпуля виграв три стартові матчі чемпіонату та отримав престижну нагороду.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот отримав нагороду найкращого тренера серпня в англійській Прем'єр-лізі, повідомила пресслужба турніру.

У голосуванні він випередив таких конкурентів, як Енцо Мареска (Челсі), Реджис Ле Брі (Сандерленд) та Девід Моєс (Евертон). Команда під керівництвом Слота здобула три перемоги у трьох стартових матчах чемпіонату — над Ньюкаслом (3:2), Борнмутом (4:2) та Арсеналом (1:0).

Цікаво, що голландець став першим тренером чинного чемпіона Англії з часів Алекса Фергюсона у 2011 році, який був відзначений цією нагородою за серпень.

Свій наступний матч Ліверпуль проведе в неділю, 14 вересня, проти Бернлі. Початок гри — о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція — на Football.ua.