Футболіст наступного літа може перейти до Реалу.
Ібраїма Конате, Getty Images
10 вересня 2025, 15:32
Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате наступного літа може залишити клуб АПЛ та продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 26-річний француз відхилив вже третю пропозицію "червоних" щодо нового контракту.
Також наголошується, що керівництво Ліверпуля розуміє, що Ібраїма має намір перейти до Реалу наступного літа, коли у нього закінчиться контракт.
Нинішнього сезону Конате провів чотири матчі, в яких результативними діями не відзначався.
