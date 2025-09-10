Англія

Футболіст наступного літа може перейти до Реалу.

Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате наступного літа може залишити клуб АПЛ та продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 26-річний француз відхилив вже третю пропозицію "червоних" щодо нового контракту.

Також наголошується, що керівництво Ліверпуля розуміє, що Ібраїма має намір перейти до Реалу наступного літа, коли у нього закінчиться контракт.

Нинішнього сезону Конате провів чотири матчі, в яких результативними діями не відзначався.

Раніше сам Конате прокоментував чутки щодо мадридського Реалу.