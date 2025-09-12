Англія

Гравці "лісників" поважають португальця.

Півзахисник Ноттінгем Форест Каллум Гадсон-Одої висловився після звільнення з посади головного тренера "лісників" Нуну Ешпіріту Санту. Його слова наводить TNT Sports.

"Він допоміг нам повернутися до еврокубків, що було величезним досягненням для нас.

Він зробив неймовірну роботу в Ноттінгем Форест, був прекрсаною людиною, чудовою особистістю для співпраці, і ми створили багато хороших спогадів разом. Він справив величезний вплив на клуб, і я бажаю йому всього найкращого у майбутньому", – сказав Гадсон-Одої.