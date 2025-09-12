Гравці "лісників" поважають португальця.
Гадсон-Одої та Ешпіріту Санту, getty images
12 вересня 2025, 17:46
Півзахисник Ноттінгем Форест Каллум Гадсон-Одої висловився після звільнення з посади головного тренера "лісників" Нуну Ешпіріту Санту. Його слова наводить TNT Sports.
"Він допоміг нам повернутися до еврокубків, що було величезним досягненням для нас.
Він зробив неймовірну роботу в Ноттінгем Форест, був прекрсаною людиною, чудовою особистістю для співпраці, і ми створили багато хороших спогадів разом. Він справив величезний вплив на клуб, і я бажаю йому всього найкращого у майбутньому", – сказав Гадсон-Одої.