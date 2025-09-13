Англія

Результат матчу четвертого туру АПЛ.

Арсенал здобув впевнену перемогу в чемпіонаті Англії, обігравши Ноттінгем Форест з рахунком 3:0. Цей матч був дебютним для Постекоглу на посаді головного тренера "лісників".

Головними героями зустрічі стали літні новачки лондонців. Субіменді двічі відзначився, відкривши рахунок після розіграшу кутового, а Йокерес реалізував передачу Езе. Для Віктора цей гол став другим у нинішньому розіграші АПЛ.

У першому таймі команда Мікеля Артети зазнала втрати — капітан Мартін Едегор знову залишив поле через проблеми з плечем, які турбували його ще у попередньому турі.

Завдяки цій перемозі Арсенал набрав 9 очок і вийшов на перше місце у турнірній таблиці. Український захисник Олександр Зінченко, який нещодавно перейшов у Ноттінгем Форест на правах оренди, участі в матчі не взяв за домовленістю між клубами та готується до свого дебюту.

Арсенал - Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Субіменді, 32, 79, Йокерес, 46

Арсенал: Рая — Тімбер, Москера, Магальяес, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 68) — Едегор (Нванері, 18), Субіменді, Меріно — Мадуеке (Мартінеллі, 78), Йокерес (Райс, 68), Езе (Троссар, 79)

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Мурільйо (Савона, 37), Морато — Сангаре (Макейті, 73), Андерсон — Ндоє, Гіббс-Вайт (Єйтс, 73), Гадсон-Одої (Баква, 60) — Вуд (Калімуендо-Муїнга, 60)

Попередження: Калафіорі — Вільям