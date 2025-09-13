Англія

Лідера Арсенала було замінено вже на 18-й хвилині через травму плеча.

У поєдинку 4-го туру англійської Прем’єр-ліги між Арсеналом та Ноттінгем Форест лондонці втратили свого капітана вже на старті зустрічі. На 18-й хвилині матчу півзахисник Мартін Едегор був змушений покинути поле через травму.

За попередньою інформацією, норвежець травмував плече. Медичний штаб "канонірів" проведе детальне обстеження найближчим часом, аби визначити ступінь ушкодження та терміни відновлення футболіста.

Проблем із кадрами зазнали й господарі — вже на 37-й хвилині поєдинку захисник Ноттінгема Мурілло також був замінений через травму. Характер його пошкодження наразі не уточнюється.