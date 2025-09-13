Іспанія

Величезна втрата для "блаугранас".

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про стан здоров'я лідера команди Ламіна Ямаля. Цитує німецького фахівця Marca.

"Ямаль травмований. Дуже шкода. Ламін вже грав у збірній з болем. Він приймав знеболюючі і грав за збірну з болем. У нього були проблеми, але він відіграв 79 і 73 хвилини за збірну. Ямаль не тренувався через проблеми між матчами.

Це не турбота про гравців. У збірній Іспанії зібрані найкращі гравці світу, але слід піклуватися про футболістів. І про молодих теж. Це мене турбує

Гаві? Він може бути душею команди; він віддає все на полі і заради клубу. Я побоювався ситуації, що склалася після серйозної травми, яку він отримав. Думаю, йому просто потрібно старанно працювати і подивитися, як він буде розвиватися. Побачимо.

Ми не повинні тиснути на нього. Йому потрібно повернутися після пошкодження, набрати форму і переконатися, що з ним все гаразд. Нам потрібно, щоб його коліно було здорове", — заявив Флік.

Раніше повідомлялося, що Гаві може пропустити до шести тижнів через травму коліна.