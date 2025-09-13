Іспанія

Молодий форвард пропустить найближчі матчі через проблеми зі здоров’ям.

Барселона на офіційному акаунті в соцмережі X поінформувала про стан Ламіна Ямаля.

У 18-річного нападника виявили дискомфорт у ділянці лобкової кістки, що заважає йому тренуватися та виходити на поле. Термін повернення гравця залежатиме від темпів відновлення.

Раніше головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік підтвердив, що Ямаль не зіграє у матчі четвертого туру Прімери проти Валенсії, запланованому на 14 вересня.

Наставник також зазначив, що футболіст скаржився на біль ще під час перебування у збірній Іспанії під час останніх міжнародних ігор.