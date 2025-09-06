Англія

Перехід бельгійця до Бешикташа не відбудеться.

Атакуючий півзахисник Арсеналу Леандро Троссар не змінить клубну прописку цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський клуб не планує відпускати 30-річного бельгійця, попри чутки про його можливий перехід до Бешикташа.

За даними джерела, Троссар уже домовився про новий контракт із Арсеналом у серпні, тож варіант із переходом до турецької Суперліги тепер виключено. Чинна угода гравця розрахована до 30 червня 2027 року.

У минулому сезоні бельгієць провів 56 матчів у складі "канонірів", у яких відзначився 10 голами та 9 результативними передачами.