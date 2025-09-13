Англія

Українець приєднався до "лісників".

Український універсал Олександр Зінченко вперше прокоментував свій перехід до Ноттінгем Форест після повернення з лав національної збірної України. Його слова наводить офіційний сайт "лісників".

"Я відчуваю себе неймовірно. Хочу сказати величезне спасибі всім за прийом. У клубі так багато хороших людей, і я такий щасливий. Це приголомшлива можливість. Я хочу допомогти команді досягти своїх цілей і показати, що можу творити добро на футбольному полі. Я пам'ятаю той день, коли мені випала така можливість. Чесно кажучи, я був такий щасливий і схвильований

Раніше мене запитували, на якій позиції я граю найкраще, але, чесно кажучи, я готовий допомагати своїй команді скрізь, де можу та де це необхідно, і завжди буду намагатися робити все можливе.

Я хочу впливати як на полі, так і за його межами. Важливо бути частиною команди і допомагати молодим гравцям, оскільки у мене вже є такий досвід. Тоді ми зможемо підштовхувати один одного до великих досягнень.

Я дуже вражений тренувальною базою, партнерами по команді та людьми навколо. Тут відчуваєш себе як в одній родині — все розташовано близько одне до одного, і є все необхідне.

Це неймовірний клуб. Я подивився відео в музеї і дізнався про Ноттінгем Форест те, чого раніше не знав. Я дуже пишаюся і радий представляти цей клуб", — заявив Зінченко.

Раніше Постекоглу підтвердив відсутність Зінченка в матчі проти Арсеналу.