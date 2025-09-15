Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 14 вересня 2025 року.

Каталонська Барселона у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги на власному полі розгромила Валенсію (6:0).

Перевага команди Ганса-Дітера Фліка впродовж усього матчу була шаленою, тож коли посеред першого тайму вона зуміла відкрити рахунок, для "кажанів" усе було скінчено.

Після перерви Валенсія одразу отримала ще два голи у власні ворота, після чого "блаугранас" оформили розгром у заключні пів години зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Валенсія в рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Барселона — Валенсія 6:0

Голи: Фермін, 29, 56, Рафінья, 53, 66, Левандовські, 76, 87

Барселона: Гарсія, Кунде, Гарсія, Кубарсі, Мартін (Торрес, 74), Педрі (Берналь, 81), Касадо, Фермін, Барджі (Рафінья, 46), Торрес (Левандовські, 68), Рашфорд (Ольмо, 68).

Валенсія: Агірресабала, Фулькьє, Таррега, Діакабі (Коорея, 65), Копете, Гая, Лопес (Ріоха, 57), Герра (Угрінич, 57), Сантамарія, Дуро (Бельтран, 77), Данжума (Рамазані, 57).

Попередження: Діакабі