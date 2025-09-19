Англія

Англійський клуб сплатить 10 тисяч євро після інциденту в матчі Ліги конференцій.

УЄФА наклала грошове покарання на Крістал Пелес після поєдинку проти Фредрікстада в раунді плей-оф Ліги конференцій, повідомляє The Athletic.

Англійський клуб зобов’язаний заплатити 10 000 євро через поведінку фанатів, які вивісили банер на знак протесту проти рішення організації виключити Пелес з Ліги Європи.

Причиною відсторонення став вплив колишнього акціонера Джона Текстора, який контролював не лише лондонців, а й французький Ліон. Хоча пізніше він продав свою частку в англійському клубі, УЄФА не змінила власне рішення. У підсумку місце Пелес у Лізі Європи дісталося Ноттінгем Форест.

У груповому етапі Ліги конференцій Крістал Пелес зустрінеться з київським Динамо.