Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Манчестер Юнайтед прийматиме лондонський Челсі.

Поєдинок відбудеться в суботу, 20 вересня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері, Англія. Початок — о 19:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 2.51, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2.72. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.95.

Коефіцієнтом 2.06 оцінена ймовірність того, що обидві команди заб'ють і тотал буде менше 4,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Челсі в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 2.01.

Слідкуйте за матчем Манчестер Юнайтед — Челсі на Football.ua.