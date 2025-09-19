Італія

Данський захисник вразив керівництво россонері грою проти Інтера.

Мілан готується зробити пропозицію щодо трансферу Томаса Крістенсена з Удінезе вже у січні. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, італійський гранд додав данського оборонця у список цілей ще наприкінці літнього трансферного вікна.

Спортивний директор Іглі Таре та технічний директор Джеффрі Монкада відзначили виступ 23-річного гравця у поєдинку проти Інтера на Сан-Сіро, де Удінезе здобув перемогу.

Мілан продовжить уважно стежити за Крістенсеном у найближчих матчах. Якщо клуб вирішить діяти, спроба придбати його відбудеться вже взимку. Водночас у разі відмови Удінезе, кандидатура данця залишиться актуальною на літо.

Відомо, що в останні дні трансферного вікна англійська Астон Вілла отримала відмову, коли Удінезе оцінив футболіста у 15 мільйонів євро.